'Al het thermo-ondergoed is straks uitverkocht'

Het is officieel: vandaag was de koudste 28 februari ooit gemeten in ons land. Maar ook buiten Nederland is het bibberen geblazen.

Want voor alle wintersporters is het ook eventjes afzien. Op de pistes is het extreem koud en daarom is er een grote vraag naar thermo-ondergoed. Ook wanten, bivakmutsen en sjaals zijn momenteel populair. Een aantal producten zijn al uitverkocht, zo meldt RTL Nieuws.

Op is op

Op sommige plekken in de Alpen kan het de komende dagen wel 20 graden gaan vriezen. Ook online worden er momenteel massaal wintersport-items ingeslagen. En dat niet alleen. Ook de vraag naar schaatsen is massaal gegroeid. En tja, met deze sneeuw buiten kan het zomaar eens zo zijn dat je geen thermo-ondergoed meer kunt scoren bij je lokale winkel.

Vandaag werd het in de Bilt min 4,6 graden. Het oude record stond op min 1,6 graden en werd al in 1906 gevestigd. Het was woensdag ook de eerste officiële ijsdag deze winter.

De leukste items voor in de kou:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock