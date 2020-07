Een goed paar witte sneakers in je kast hebben is minstens zo belangrijk als de perfecte zwarte jurk in je bezit hebben. Of een jeans die je als gegoten zit. In een wereld waar modetrends net zo snel komen als ze weer gaan, is het zoeken naar de tijdloze witte sneakers waar je nog jaren plezier van hebt.

Heb je eenmaal je favoriete Adidas Stan Smith, Veja sneakers of Converse All Stars gevonden, dan wil je die ongetwijfeld iedere lente en zomer dragen.

Tijdloze witte sneakers

Ze zijn hip, praktisch en lopen goddelijk: met een paar witte sneakers zit je altijd goed. Ze zijn te combineren met een leuke rok, zomerse jurk of simpel met een jeans. Als je op de volgende details let, heb je er bovendien jaren plezier van zonder dat je op de schoenen uitgekeken raakt.