Tijdloze zomerjurken in Máxima’s favoriete modekleur voor het laatste restje zomer

Maar één koningin kan zo zelfverzekerd een kanariegeel pak dragen naar een regenachtige camping in Zeeland. Dat is natuurlijk Máxima. Wij bombarderen geel dan ook tot favoriete modekleur van de koningin, want de immer stijlvolle Máxima is menig keer strálend in de vrolijke zomerkleur verschenen.

Niet alleen droeg ze deze zomer een geel pak tijdens een werkbezoek aan de toeristische sector in Zeeland, ook bezocht ze het Kunstmuseum Den Haag in geel (waar ze fluitend op de fiets naartoe ging) en in een persoonlijke felicitatie-video aan de geslaagde scholieren.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 8 Jul 2020 om 6:51 (PDT)

Grote kans dat je al 1 van deze beelden voorbij hebt zien komen deze zomer. Of je hebt een flashback naar een ander jaar waar ze haar okergele rok droeg tijdens een bijeenkomst in Paleis Noordeinde. Of naar haar driedaagse staatsbezoek aan Luxemburg in een gele jurk. We zeiden het al: het is haar favoriete modekleur.

Vrolijk en stijlvol

De temperaturen lijken ook deze week nog hoog te blijven. Dat vraagt om een luchtige zomerjurk, maar dan het liefst wel stijlvol, zoals we dat zien bij Máxima. Doe eens gek en ga voor geel. Deze zomerjurken zijn tijdloos, zonnig en helemaal Máxima-proof:

In de kledingkast van koningin Máxima hangen wel meer dan 100 avondjurken, zo’n 40 jurken hiervan heeft zij slechts één keer gedragen. Royalty vlogger Josine vertelt je in deze video wat de reden daarvan is:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Brunopress