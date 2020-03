Tip: déze hippe items scoor je het best op de mannenafdeling

Het idee dat vrouwen moeten shoppen op de vrouwenafdeling is verleden tijd. Yes! Je winkelt gewoon waar jíj wilt winkelen. En hé, weet je dat je een aantal items zelfs beter van de herenafdeling haalt? En dit zijn ze.

Het kan ontzettend cool staan om een kledingstuk te dragen met een ander soort pasvorm. Duik maar eens de kast van je vriend, broer of vader in, trek er een blazer uit en see for yourself. Maar niet alleen de oversized blazer kan een toevoeging zijn aan je garderobe…

Advertentie

Het basic overhemd

Op de mannenafdeling vind je vaak rekken vol met toffe overhemden. Gewoon, in basic kleuren met een mooie, strakke afwerking. Sla eens zo’n mooie basic in en draag hem geknoopt op een stoere spijkerbroek of combineer hem met een fleurig rokje. En voilà: een outfit met een twist.

De boyfriend jeans

Zeg maar dag tegen die loeistrakke skinny jeans en hallo tegen comfort. Op de mannenafdeling scoor je namelijk met gemak een comfortabele spijkerbroek. De perfecte plek om zo’n hippe mom jeans te vinden.

Dit bericht bekijken op Instagram 💕yesterday 💕was💕great 💕 Een bericht gedeeld door MATILDA DJERF (@matildadjerf) op 13 Jan 2020 om 11:52 (PST)

T-shirts

V-halsjes, lage ruggen, te dunne stoffen waar je bh doorheen schijnt of nét niet de juiste kleur. Het kan een onmogelijke opgave zijn om een mooi, basic t-shirt te vinden op de vrouwenafdeling. Neem eens een kijkje op de mannenafdeling hiervoor. Vaak zijn de t-shirts daar wat dikker en kun je er goede basics vinden. En dan betaal je soms nog minder ook!

Trui/sweater

Op zoek naar een lekkere trui om in weg te kruipen? Dan zit je op de mannenafdeling helemaal goed. Oversized en stoer: de perfecte trui of sweater voor op een joggingbroek of een leuke spijkerbroek, vind je daar.

Dit bericht bekijken op Instagram my head is still hangovered Een bericht gedeeld door Claire Rose Cliteur (@clairerose) op 2 Jan 2020 om 8:39 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: &C. Beeld: iStock.