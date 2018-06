Dit is dé tip van modellen tegen wallen

Iedereen heeft er weleens last van, de één wat heviger dan de ander: wallen. Sommige mensen hebben er aanleg voor (hallo genen!), maar stress, alcohol, roken, korte nachten maken én te weinig (water) drinken zijn ook flinke boosdoeners.

Beauty-advies van modellen

En die wallen kunnen behoorlijk vervelend zijn, vooral als ze ervoor zorgen dat je er moe uitziet terwijl je dat niet per se bent. En waar kun je het beste terecht voor beauty-advies? Natuurlijk, bij modellen!

Aambeienzalf

We zien je fronsen, maar het is waar: een van de bekendste middeltjes, veel gebruikt bij modellen tegen wallen, is aambeienzalf. Doe wat Sperti aambeienzalf op je wallen en ze verdwijnen als sneeuw voor de zon. Let wel op: Sperti is een heftig middeltje. Test de zalf dus eerst echt op een klein stukje huid, voordat je allergische reacties krijgt.

Zie je het niet zo zitten om de crème in de winkel te kopen? Snappen we, gelukkig bestel je ‘m ook eenvoudig online. Hier bijvoorbeeld.

Zijn je wallen nog niet weg? De opmaaktips van beautyvlogger Susan zijn ook de moeite waard om te proberen:

