9 tips om je leren jas of tas mooi te houden

Lederen items zijn vaak een flinke investering, maar je kunt er meestal dan ook jarenlang plezier van hebben. Mits je deze goed onderhoudt natuurlijk.

En dat doe je met de volgende tips.

Bewaar de tas of jas nooit in een plastic zak Hang je jas op een kledinghanger om de pasvorm te behouden Laat het item niet in de zon liggen, want dan verkleurt deze En nee, leder dient niet als regenkleding Toch nat geworden? Laat de jas of tas dan drogen bij kamertemperatuur (niet bij de verwarming) De lichte vlekken van de regen behandel je met een zachte borstel of droogschuim, of door het leer van het kledingstuk over elkaar te wrijven Behandel stug leer met lederspray Met een suède schuursteen behandel je lichte vlekken en ledervet En behandel vlekken dus nooit met bijtende oplosmiddelen zoals aceton

Advies

Je kunt van te voren controleren welk soort leder je hebt en de behandeling hierop aanpassen. Breng hiervoor een bezoekje aan de plaatselijke schoenmaker en vraag om advies. Wie weet is het juiste middel te vinden in je eigen keukenkastje of kan de schoenmaker je jas of tas weer als nieuw laten lijken.

Nog op zoek naar een vrolijk leren, al dan niet echt leer of vegan leren jasje? Wij zetten een aantal leuke exemplaren voor je op en rijtje:

Een olievlek in je kleding gekregen? Die kun je gemakkelijk verwijderen met behulp dit fantastische middel:

Bron: Ze. Beeld: iStock