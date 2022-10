Toe aan verandering? Pumpkin spice is dé haarkleur van deze herfst

Wat is pumpkin spice?

In de Verenigde Staten is pumpkin spice al jaren ontzettend populair en in Nederland wint het ook steeds meer terrein. Pumpkin spice is een specerijenmix die wel wat weg heeft van onze eigen speculaaskruiden. De mix bevat gemalen kaneel, gember, kruidnagel, piment en nootmuskaat. Deze specerijen lenen zich érg goed voor taarten, cakes en koffies, maar dus ook voor een nieuw kapsel!

Inspiratie

De specerijenmix heeft pittige rood- en kopertinten en die passen natuurlijk erg goed bij het herfstbeeld. Niet zo gek dus dat veel vrouwen ervoor kiezen om hun haar nu in deze kleur te verven. Het mooie aan deze kleur is dat het lekker opvalt en je saaie herfst/wintergarderobe in één keer opfleurt. Daarnaast is pumpkin spice ook nog eens flatteus bij de meeste huidtinten. Lijkt het jou wel wat? Hier wat plaatjes ter inspiratie:

