Wij staan altijd te springen wanneer we een dame op leeftijd ontdekken die niet alleen haar grijze haar rockt, maar er ook nog eens ontzettend fashionable uitziet. Hou je vast voor Maye Musk, want van haar modieuze plaatjes zijn we ontzettend onder de indruk.

Over Maye, de moeder van Elon Musk

Maye werkt al sinds haar vijftiende als model, maar brak pas echt door sinds ze de 60 is gepasseerd. Daarvoor had ze ook niet bepaald een saai leven. Ze groeide op in Zuid-Afrika. Daar leidde ze een avontuurlijk leven en met haar ouders en reisde ze veel.

Gezin Elon Musk

In 1969 kwam ze in de finale van de Miss South Africa verkiezing terecht. In 1970 trouwde ze met Errol Musk. Naast zoon Elon, kreeg ze zoon Kimbal en dochter Tosca. Haar huwelijk strandde na tien jaar.

Financieel moeilijke tijd

Na haar scheiding kreeg Maye het financieel moeilijk. Op een gegeven moment had ze vijf baantjes om met haar drie kinderen rond te kunnen komen. Een lange tijd heeft ze een diëtistenpraktijk gerund, maar inmiddels kan ze erg goed leven van haar werk als model. En o ja, haar zoon Elon is in de tussentijd ook behoorlijk rijk geworden. De rijkste persoon ter wereld, om precies te zijn.

Supermodel

Maye heeft dus geen moeite meer met de eindjes aan elkaar knopen. Ze is met haar 74 lentes een veelgevraagd supermodel. Ze schitterde al op de covers van Vogue en Time Magazine en in veel andere tijdschriften. Daarnaast is ze een graag geziene gast bij modeshows én schreef ze een boek. Ook op Instagram kijken mensen graag naar haar, ze heeft inmiddels meer dan een half miljoen volgers. Wij snappen wel waarom! Kijk zelf maar even:

