Geen zin om te zonnen in bikini of badpak? Dan is er nu de towelkini

Soms heb je wel zin om aan het strand of in de zon te liggen, maar wil je niet per se zonnen in je bikini of badpak. Voor die momenten bestaat er nu een towelkini, oftewel een handdoekkini: een jurk, handdoek en badpak in één.

Het bijzondere kledingstuk gaat momenteel het internet over. Volgens de ontwerpster die de towelkini bedacht is het item bijna uitverkocht. Al achten wij de kans dat de towelkini écht een hit wordt en iedereen dit massaal draagt, toch wat klein.

Laagdrempelig zonnen

Ontwerpster Aria McManus ontwerp het kledingstuk om het laagdrempelig te maken om te zonnen. Zo hoef je immers niet meer én badkleding én een handdoek én een strandjurkje mee te nemen.

De vraag is nog wel of je echt kan zwemmen in de towelkini. En ook of het niet juist heel vervelend ligt, op het zand. Maar, je verbrandt waarschijnlijk wel minder snel met dit kledingstuk dan met een bikini.

Zie je het wel zitten en wil je de towelkini proberen? Je kunt ‘m bestellen via deze webshop.

Bron: Bustle.com. Beeld: iStock