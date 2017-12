Wát een transformatie: vrouw gaat na 22 jaar eindelijk weer naar de kapper

De Amerikaanse Sue (42) had al 22 jaar niet in een kappersstoel gezeten en dat was duidelijk te zien: haar lokken kwamen bijna tot de grond en het kostte Sue maar liefst 7,5 uur om haar haren te drogen.

Vrienden en familie vonden het dan ook hoog tijd voor een make-over, en besloten een brief te schrijven aan Oprah Winfrey.

Onherkenbaar

In deze video is te zien hoe Oprah Sue uit het publiek haalt en haar wegstuurt voor een make-over. De 42-jarige vrouw krijgt niet alleen een knipbeurt maar wordt ook nog onder handen genomen door een visagist. Als ze later terugkomt om het eindresultaat te laten zien is ze werkelijk onherkenbaar. Wat een transformatie!

Bron: Little Things. Beeld: YouTube