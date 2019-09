Deze trend is de blikvanger van je outfit dit najaar

Hippe modeneuzen weten het: dit seizoen zien we het leren jasje terug. Nu alleen niet in het zwart, maar in een vrolijkere variant.

En dat is fijn, want dit kledingstuk kan in de categorie: opvallend en hip. We hebben het over de gekleurde (vegan) leren jas. Ondertussen kwam het al volop in het straatbeeld tijdens de grote modeweken voor.

(Vegan) leer

Een kleurrijk jasje gedrapeerd over een tamelijk saaie outfit kan wonderen doen. Het is even een investering, maar dan heb je ook wat. Twijfel je nog of je voor een echt lederen variant, nep leder of vegan leer wil gaan? Libelle’s redacteur Eva zocht voor je uit wat het verschil precies is en wat dat ‘vegan leer’ precies inhoudt. Afijn, zo vrolijk ziet dat er dan uit:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door monique agar (@mon.agar) op 10 Sep 2019 om 6:30 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Brittney Raine – Photographer (@brittneyraine) op 2 Jun 2019 om 5:33 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Megan Little (@meganmlittle) op 1 Mei 2018 om 6:16 (PDT)

Bron: Trendalert. Beeld: iStock