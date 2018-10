Déze haarkleur voor de winter is hartstikke populair op Instagram

Heb jij een rode haarkleur? Lucky you! De echte beautykenners op Instagram doen namelijk erg hun best om ook deze prachtige kleur voor elkaar te krijgen.

Of heb je toch een andere haarkleur? Dan bestaat er gelukkig nog altijd zoiets als haarverf. Kies dan voor een mix van koper, rood en kastanjebruin. Daarbij krijg je een wijnrood effect. Volgens lifestylesite Refinery 29 is dat helemaal in.

Ombre

De kleur is het mooist bij het ombre-effect. Daarbij blijven de haarwortels donkerbruin en wordt de kleur naar de puntjes toe geleidelijk roder. En mocht je helemaal alles uit de kast willen trekken, dan kun je slag in je haren maken met een krulföhn of krultang.

Krimson

Nog een tandje bijzetten? Kies dan voor krimsonrood. Jochen Vanhoudt, sterrenkapper in België, voorspelt dat dit een grote trend wordt dit najaar. “Ook felle kopertinten doen het goed”, zegt hij.

Geen fan van rood

Liever een bruin kapsel? Ook dan kun je volgens Vanhoudt prima uit de voeten met een tintje paars. “Van aubergine tot violet: alles kan. Hoe donkerder het haar, hoe mooier het eindresultaat.”

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock