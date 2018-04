Dankzij deze trend ziet je make-up er extra feestelijk uit tijdens Koningsdag

Je make-up een extra impuls geven met gekke versiersels is niet nieuw. Van deze make-up trend kijken we dan ook niet gek op, maar worden we stiekem zelfs heel blij.

En laat deze make-up trend nu nét bij je koningsdagoutfit passen.

Populair

Op social media zijn de ‘tuin wenkbrauwen’ razend populair. Het idee komt uit Hong Kong maar is inmiddels ook in de rest van de wereld erg geliefd. Bij de tuin wenkbrauwen is de bedoeling dat je een grasperkje van je wenkbrauwharen maakt en deze versiert met allerlei bloemetjes. Een minituintje dus.

Zelf maken

Om zelf de tuin wenkbrauwen te maken kun je op YouTube terecht. Verschillende mensen maakten filmpjes om je te helpen je wenkbrauwen om te toveren tot grasperkjes. Maar zie hier om alvast wat inspiratie op te doen. Wat dacht je van een oranje tuintje tijdens Koningsdag?

🌻GARDEN EYEBROWS🌻#springbrows#gardeneyebrows#nyxcosmetics#nyx#faceawards#nyxfaceawards#inspired#makeup#artiste#makeuptutorial#eye#makeupeye#glitter#glam#likeforlike#likeforfollow#commentforcomment#like4like#follow4follow#cosmetics#giveaway Een bericht dat is gedeeld door @ kmkmua_ op 21 Apr 2018 om 8:22 (PDT)

Beeld: iStock