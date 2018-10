Trend: na de plussize is de midsize in opmars

Langzaam maar gestaag dringt het tot de modewereld door dat het gros van de bevolking geen maat 34 heeft. Steeds meer plussize modellen sieren de catwalks en steeds meer merken begrijpen de behoefte aan mooie kleding in grotere maten.

Maar tussen plussize en ultraslank in zit nog een heel spectrum dat nogal wordt vergeten. De midsize valt eigenlijk tussen wal en schip. Doodzonde, want zo’n beetje het merendeel van de vrouwen heeft een maat die ergens tussen 34 en 42 in valt. De Britse Anushka Moore vindt dat juist die vrouwen meer gezien mogen worden in de modewereld. Ze richtte daarom het Instagramaccount ‘Midsize collective’ op.

Inspirerende foto’s

Dat account is precies wat de naam suggereert: een collectief inspirerende foto’s van vrouwen die niet in de categorie petite vallen, maar ook geen plussize zijn. “Midsize vrouwen worden doorgaans genegeerd door modemerken”, zegt Anushka tegen WhoWhatWear. “Ze tonen vooral hele dunne meisjes op hun Instagramaccounts en hebben vaak aparte accounts voor hun plussize collecties, maar ze posten amper foto’s van midsized vrouwen.”

Olifant in porseleinkast

Eerder al deed model Charli Howard haar beklag dat voor modellen tussen maat 34 en maat 40 amper werk te vinden is. “Als ik naar ‘gewone’ castings ga, voel ik me als een olifant in een porseleinkast. En als ik naar plussize castings ga, kijkt iedereen me kwaad aan omdat ik daar weer de magerste in de kamer ben. Ik zit zelf tussen maat 36 en 38 in, wat nog steeds heel dun is, maar alsnog heb ik het moeilijk. De industrie zou meisjes moeten vertegenwoordigen voor hoe ze zijn en ze niet opdelen in 2 extreme categorieën.”

Dus alsjeblieft, als je je met maat 40 ook een beetje overgeslagen voelt: een heel Instagramaccount vol inspiratie.

