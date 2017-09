Dit is dé feestelijke - maar maffe - trend met parels

De golvende wenkbrauw is passé en met Pumpkin Spice Latte-haar hoef je ook al niet meer aan te komen. Wat doet het wel? Parels! En dan niet de klassieke versie om je nek.

Waar dan wel? Op je gezicht. Dat klinkt vreemd en dat ís het ook, kijk maar naar onderstaande foto’s. Toegegeven, het is wel feestelijk voor de kerstdagen, maar of oma Bep er nou blij mee is als je haar parelketting hiervoor demonteert…

Bron: Good Housekeeping. Beeld: