Trend: 7x deze schoenen gaan we állemaal dragen deze winter

Hoog, hoger, hoogst: deze schoenen zijn niet alleen stijlvol, maar houden je ook de hele winter warm.

Een tikje gewaagd, maar daarmee niet minder mooi: over-the-knee laarzen zijn helemaal hip dit seizoen. Misschien denk je: dit type schoen is lastig te combineren, maar niets is minder waar. Draag ‘m over een strakke broek of legging in combinatie met een lang vest, of onder een eenvoudige jurk. Wij hebben de mooiste exemplaren voor je op een rijtje gezet. Voor welk paar ga jij?

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Zalando