Deze zomer wil je déze trend in slippers aan je voeten dragen

Anno zomer 2018 is er heel wat zomerschoeisel te kiezen. Met alleen al een paar hippe slippers kom je al een heel eind.

En dat is fijn, want waar zouden we zijn zonder slippers? Met één beweging schop je ze aan je voeten en ze zijn natuurlijk lekker zomers.

Strikken

Laat je inspireren door Minnie Mouse, want deze zomer mogen onze slippers strikken bevatten. Hoe gezellig is dat? De kersverse slippertrend zorgt ervoor dat de muiltjes op zich al hip ogen. Geen dure sandalen meer nodig, want jouw handige instappers staan al compleet bij je outfit.

Duizelt het idee je? Voilà, een handig rijtje slipperinspiratie – mét strik:

Glijd je snel uit je slippers? Zorg dat het niet met je aanstaande strikslippers gebeurt met onderstaande tip:

