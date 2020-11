Heerlijk: deze foute trui is de trend voor aankomende winter

Zeg nou eerlijk, het liefste draag je in de winter toch een heerlijke warme trui die ook nog eens een tikkeltje fout is? Haal je breinaalden maar weer tevoorschijn, want truien met het bekende Fair Isle-breisel is dé trend voor aankomende winter.

Het eiland Fair Isle in Schotland staat bekend om hun prachtige, maar ingewikkelde breipatroon. De Fair Isle breitechniek had een beetje een oubollig imago, maar momenteel zijn deze truien hartstikke hip.

