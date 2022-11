Trendalert: pure chocolade is dé haarkleur deze winter

In de lente en zomer zijn lichte kleuren welkom. In de herfstmaanden zijn de rode tinten erg populair en in de winter kiezen veel vrouwen het liefst voor een donkere nuance voor hun haar. Deze trend is ook dit jaar weer opvallend vaak terug te zien. De donkere kleur die dit keer favoriet is, is de kleur ‘pure chocolade’.

Dé haarkleur deze winter

Glans en warmte

Het mooie van deze donkerbruine tint is dat het voor diepte zorgt. Bovendien voegt deze bruine kleur voor glans en warmte toe aan je kapsel. Vooral in combinatie met een lichtere teint springt je donkerbruine haar meteen in het oog. Ook handig: deze kleur staat werkelijk iedereen. Dus stop met twijfelen en ga voor een nieuwe look.

Pure chocolade

Net als bij andere trendy haarkleuren biedt pure chocolade ook de mogelijkheid om de toon op verschillende manieren aan te brengen. Zo kun je de haarkleur kiezen met een mix van roodtinten voor een warmere look. Aan de andere kant kun je ook kiezen voor kastanjebruine tinten, die worden aangevuld met de donkere chocoladekleurige nuance. Deze combinatie gaat heel goed samen met een koelere huidskleur. Kies in elk geval de combinatie die jij het prettigst vindt en doe waar jij je goed bij voelt. De kapper kan jou hier zeker uitgebreider over adviseren.

Wat inspiratie nodig? Hier zijn een paar mooie voorbeelden:

