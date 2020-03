Tikkie tropisch: in déze print wil je dit voorjaar gezien worden

Als we de catwalk moeten geloven, lopen we dit voorjaar massaal in tropische printjes. Back to the jungle, wij zijn fan! En zochten de leukste items vast voor je uit.

Rieten hoeden, maxi jurken met spannende printjes en heel veel palmbomen: het mag aankomende lente en zomer allemaal. Hoe meer prints, hoe beter! Grote modehuizen als Versace, Dior en Valentino hebben zich voor de 2 aankomende seizoenen laten inspireren door de regenwouden en bossen. Met de collecties willen de merken aandacht vragen voor het milieu. Zo bestond het decor van Dior uit 164 bomen, die na de show zijn gepland in Parijs.

In de mix

Hoe draag je deze tropische trend? Als je van een opvallende look houdt, kun je print op print combineren of kiezen voor een pak in jungleprint. Liever casual? Combineer één kledingstuk met een tropische print. Sandaaltjes, bikini’s, rokken, tops: het gaat een tropische zomer worden, kijk maar:

View this post on Instagram Milano tomorrow 💙💚💛❤️ 📸 @mrstreetpeeper A post shared by Susie Lau (@susiebubble) on Jan 12, 2020 at 2:21am PST

View this post on Instagram A post shared by Twizll (@twizll_fashion) on Mar 4, 2020 at 6:46am PST

Ook verliefd? Shop hier de leukste items met tropisch tintje:

Bron: Glamour. Beeld: iStock