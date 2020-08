Tropische hitte? Zo overleeft ook je make-up de hittegolf

Heerlijk die zomerse temperaturen, maar hoe kom je de dag charmant door als er met die hitte een zweetsnor op je bovenlip parelt en je haar in de pluis schiet zodra je een stap buiten de deur zet?

Het is natuurlijk heel Hollands om zodra de temperatuur omhoogschiet te klagen dat het nu toch wel heel warm is en het in Nederland meteen zo benauwd voelt. Maar toch: clichés zijn gebaseerd op waarheden. Je kunt er dus ook donder op zeggen dat het met temperaturen boven de 30 graden Celsius weer ouderwets plakken wordt. Daarom geven we je een paar tips waarmee je de hitte stralend (stralend, niet glimmend dus) doorstaat.

Benauwd weer betekent een hoge luchtvochtigheid en dat in combinatie met zweet is een garantie voor coupe pluis. Lang haar? Omhoog ermee. Haar dat in je nek plakt is niet alleen vervelend, maar ook heel warm. Zorg er daarom voor dat je altijd een paar elastiekjes in je tas hebt zitten, zodat je je lokken ieder moment in een knot kunt draaien. Simpel en effectief.

Nog een ouderwetse maar handige tip: haarlak. Met haarlak creëer je een barrière voor je haar waardoor vocht geen kans krijgt. Spray wat lak op je handen, strijk dat over je lokken en richt je daarbij vooral op de voorste haren die in je gezicht vallen. Als je haarlak op je handen sprayt en vervolgens je handen door je haar haalt, heb je ook meteen volume. Tegenwoordig bestaat er haarlak in miniatuurversies die je makkelijk kunt meenemen in je tas voor een snelle touch-up aan het eind van de dag.

Kort haar? Knoop een sjaal in je haar die je lokken uit je gezicht houdt. Bovendien leidt een mooie haarband af van eventueel pluis.

2. Make-up

Het is misschien even wennen, maar make-up kun je op een snikhete dag het best zo minimaal mogelijk houden. Foundation smelt van je gezicht en je krijgt het er alleen maar warmer van. Als je toch een beetje dekking wilt, kun je voor een getinte moisturizer of BB cream gaan. Gebruik verder alleen een highlighter-pen onder je ogen zodat je er fris uitziet en dep eventueel wat rode vlekjes weg met wat camouflagespul. Fixeer de boel met een transparante poeder die je meeneemt in je tas om tussendoor de ergste glim weg te deppen.

Snel vette oogleden? Met een oogschaduwbasis matteer je je ooglid en blijft oogschaduw en eyeliner op z’n plek – al moet je je afvragen of je echt oogschaduw wilt dragen op een warme dag. Verder is waterproof het sleutelwoord. Het is ’s avonds wat harder boenen om het eraf te krijgen, maar je zult zien dat mascara en eyeliner gedurende de dag een stuk beter blijven zitten. En vergeet niet dat je met dat zonnige weer vaak een zonnebril draagt, waardoor toch niemand je ogen ziet. Probeer daarom zo min mogelijk make-up te dragen, dat werkt het beste tegen de hitte.

Toch een beetje kleur? Ga dan voor een matte lipstick in een felle tint. Is hip, staat zomers en blijft lekker lang zitten. Als je het resultaat te heftig vindt, kun je de lipstick ook met je vinger op je mond deppen voor een subtieler resultaat.

3. Kleding

Ten eerste: laat sieraden achterwege. Het blijft aan je huid plakken, kettingen en armbanden warmen op in de zon en door de hitte zwellen je vingers op waardoor ringen ook niet lekker zitten. Als je je heel kaal voelt zonder, kun je eventueel een paar oorbellen overwegen.

Kleine rokjes, jurkjes en shorts zijn lekker luchtig, maar niet zo geschikt als je enigszins netjes op je werk moet verschijnen. Ga voor een plooirok, een jurk met A-lijn of een tuniek. Mijd synthetische stoffen en ga voor katoen en linnen. Zijde is tricky, want daarin zijn zweetvlekken heel zichtbaar. Wit, zwart, crème en beige zijn goede kleuren. Grijs valt af te raden omdat je ook daarin ieder drupje zweet meteen ziet.

4. Schoenen

Je bent misschien geneigd om slippers aan te doen, want lekker luchtig, maar dat is niet zo’n goed idee. Slippers blijken nog slechter voor je voeten dan hakken en op je Havaianas rondklepperen wordt niet op iedere werkplek gewaardeerd. Hakken wil je ook niet, want je voeten gaan door de warmte opzetten en dan voelt het aan het einde van de (werk)dag alsof je pumps een maat te klein zijn.

Sandaaltjes zijn het antwoord. Staan overal leuk onder, zijn luchtig en lopen over het algemeen lekker. Een paar espadrilles doen het ook goed, óf goed ingelopen sleehakken als je echt heel graag een paar extra centimeters de hoogte in wilt. Of natuurlijk gewoon een sneakertje. Deze staan tegenwoordig hartstikke leuk om een jurkje en zijn vaak erg luchtig.

Laatste checklist bij hitte

Nog even een laatste checklist voor je de deur uitgaat:

Zorg dat je ingesmeerd bent en neem (mini)zonnebrand mee.

Houd een zonnebril bij de hand. Die voorkomt ook dat je met je ogen gaat knijpen en je eyeliner aan de wandel gaat.

Zorg dat je benen en oksels netjes geschoren zijn.

Check of je voeten er verzorgd uit zien. In ieder geval geen eelt in zicht en wél een leuk nagellakje op je tenen.

Vergeet niet om een flesje water mee te nemen.

En vergeet vooral ook niet van het weer te genieten. Laat die zon maar komen!

Op deze manier blijft je make-up langer zitten met warm weer”

