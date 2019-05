Fan van onze tropische Libelle Zomerweek-broek? Híer koop je 'm

De Libelle Zomerweek is dit jaar nóg leuker dan voorgaande jaren, want dit jaar vieren we samen met jullie een tropisch feestje. Heb jij onze tropische broek al gespot?

Een tropical party vraagt natúúrlijk om een bijpassende outfit. De Libelle-redactie is elke dag aanwezig op het strand van Almere in ons meest tropische pakje. Een pakje dat op veel complimenten van bezoekers kan rekenen. Ook fan van onze tropische broek? Goed nieuws: hij is nog verkrijgbaar!

Fijn prijsje

De broek is van H&M en komt uit de huidige collectie. De broek heeft het fijne prijsje van €39,99. Online is de broek op dit moment in veel maten uitverkocht, maar volgens H&M worden de broeken binnenkort weer aangevuld. Even in de gaten houden dus, of een goede reden om binnenkort een bezoekje aan de winkel te brengen.

Niet zo’n fan van de broek, maar wel van het printje? Misschien is een van de andere modellen wel iets voor jou. Deze items hier links zijn ook verkrijgbaar in de webshop en de winkel.

Beeld: H&M