Zaterdag gebeurde er in Schiedam iets moois: een paar medewerkers van Ambulance Rotterdam-Rijnmond brachten een van de laatste wensen van een oudere dame in vervulling. Zij kreeg van hen haar zo gewenste ijsje en dat levert een prachtig plaatje op, met hartverwarmende reacties.

“Vandaag fantaseert deze mevrouw over een heerlijk ijsje bij haar lievelings ijssalon in de buurt. Liefst zo zuur mogelijk. Dat staat nog op haar bucketlist. De chauffeur kijkt mij aan en geeft een knipoog”, zo valt te lezen bij de Facebookpost van de ambulancedienst. Vervolgens wijzigt de chauffeur de route iets, om langs te kunnen gaan bij de favoriete ijssalon van de oudere dame.

Citroenijs

Niet veel later mag de dame op kosten van de salon genieten van een heerlijk bolletje citroenijs. Haar ogen stralen als ze ermee wordt verrast door het ambulancepersoneel. De oudere dame genoot zichtbaar. Op de foto zien we hoe ze het ijshoorntje met haar handen omklemt. De foto die van dat moment gemaakt werd, zorgt voor veel emotie in de reacties bij de Facebookpost.

Reacties

Zo schrijft Piedro van den Heuvel: “Nou zeg wat super tof.. Zo fijn dat we dit soort zorg kunnen leveren in Nederland. Super bedankt!” De volgende reactie, die van Claudia Korner, is al even positief: “Zo mooi dit en laat zo goed zien dat je zo dankbaar kan zijn met iets kleins..” “Ontroerend…..zo lief dat jullie haar zo gelukkig hebben gemaakt. It don’t always have to be big, to make someone happy”, schrijft Aukje Hoekstra.

De eigenaar van de ijssalon is blij iets te hebben betekent voor de dame. “Het is het minste wat je kunt doen voor zo’n mevrouw”, zegt hij tegen het AD. “Het geeft een prettig gevoel.”

