Zó zag de trouwjurk van Ivanka Trump eruit

Wij zijn dól op trouwjurken! Of het nou de trendy modellen van tegenwoordig zijn, of de enorme poefjurken waar we vroeger in rondliepen. Daarom blikken we regelmatig terug naar de meest bijzondere bruidsjurken van de afgelopen jaren. Deze keer: de prachtige trouwjurk van ‘first daughter’ Ivanka Trump!

In bovenstaande video krijg je een inkijkje in de woning van Ivanka Trump.

Ivanka en haar man Jared Kushner trouwden op 25 oktober 2009 op de golfclub van haar vader Donald Trump in Bedminster in New Jersey. Er waren maar liefst 500 gasten bij het huwelijk aanwezig. Ivanka droeg een klassieke elegante jurk van Vera Wang, die speciaal voor haar ontworpen was.







13 verdiepingen taart

Maar misschien nog wel opvallender dan de prachtige jurk, was de énorme bruidstaart. De stapeltaart telde 13 verdiepingen en was bezaaid met witte bloemen. De gasten konden kiezen uit 4 verschillende smaken taart. Lijkt ons een leuke uitdaging om na te maken in Heel Holland Bakt!

