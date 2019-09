Nieuwe trend is lekker praktisch: een trouwjurk met zakken

Op de grote dag draag je met alle liefde een witte jurk. Maar ja, het zou wel fijn zijn als je je lippenstift en eyeliner stiekem mee kunt nemen.

Want make-up wil je nu eenmaal gedurende de dag bijwerken. En als het kan, spuit je ’s avonds ook nog even wat extra deodorant op en wat haarlak in de lokken.

Nou, aan alle praktisch denkende bruiden is nu gedacht. Want wat bestaat er nu? Trouwjurken waar zakken in zitten. Daar kun je dus makkelijk je lippenspul, een haarspeld of een kleine deodorant in kwijt. Of pssst, misschien zelfs je mobiele telefoon. Handig is het zeker – het is aan jou om te bepalen of je het ook móói vindt.

Dit bericht bekijken op Instagram Pockets! #weddingdress #weddingdresspockets #pockets #celebrant Een bericht gedeeld door Lara J Nash (@larajcelebrant) op 16 Sep 2019 om 5:28 (PDT)

Bron: Hello Giggles. Beeld: iStock