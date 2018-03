Dit zegt je sterrenbeeld over welke trouwjurk het beste bij je past

Een bruidsjurk kies je natuurlijk vooral op gevoel en op welk model je het beste staat. Wist je al dat je sterrenbeeld meer zegt over jouw ultieme trouwjurk dan je denkt?

Ram

Jij bent zo eigenzinnig dat je het liefst alles nét even anders doet dan anderen. Een traditionele jurk is niet voor jou weggelegd, jij kiest liever voor een cool pak.

Stier

Bij een sensueel type zoals jij past een sexy off-shoulder model. Losjes gedrapeerd over je schouder; in dit type trouwjurk voel jij je op en top vrouw.

Tweelingen

Jij bent een twijfelkont, en al hélemaal als het gaat om zoiets belangrijks als het uitkiezen van je trouwjurk. De oplossing? Kies voor een jurk die twee kanten heeft! Bijvoorbeeld twee aparte stukken (een jasje op een rok) of een asymmetrische jurk met verschil in lengte.

Kreeft

Stiekem ben jij best traditioneel. Jouw ultieme bruidsjurk mag dan ook best wat kant en tierlantijnen hebben. Een mooie, subtiele halslijn past ook goed bij je.

Leeuw

Jij staat het liefst in het middelpunt van de belangstelling. Altijd, maar zéker op je eigen bruiloft. Een ‘grande entree’ is dus wel gewenst. Je straalt in een opvallende jurk: als alle ogen maar op jou gericht zijn.

Maagd

Jouw oog voor detail moet terugkomen in je trouwjurk. Perfect afgewerkt kant en subtiele details passen helemaal bij je. Wedden dat alle ogen op je gericht zijn?

Weegschaal

Jij houdt van alles wat supervrouwelijk en simpelweg móói is. Je droomt je hele leven al van je eigen bruiloft dus als het eenmaal zo ver is…wil je ook op en top stralen. Een jurk met bloemen of kant past helemaal bij je.

Schorpioen

Jij zit bomvol verlangen, op alle gebieden van je leven. Op je trouwdag wil je er niet alleen mooi, maar ook supersexy uitzien. Een ietwat gewaagde jurk is je dan ook op het lijf geschreven. En ja, die kun je prima hebben.

Boogschutter

Voor jou is het hele leven één grote bijzondere reis. Daarbij hoort een jurk die het ‘wanderlust’ gevoel uitstraalt, gedragen op een bijzondere trouwlocatie.

Steenbok

Ruches, een hoop kant of andere extra’s? Leuk, maar niet voor jou. Jij gaat voor subtiele, strakke lijnen. Hoe simpeler, hoe beter. Jij weet als geen ander dat deze stijl jou het allerbeste staat.

Waterman

Zo’n trouwjurk draag je meestal maar één keer. Zonde, vind jij. Niet alleen voor het geld, maar ook voor het milieu. Jij gaat daarom liever voor een vintage jurk. Net zo mooi en nog uniek ook.

Vissen

Jij bent dromerig en romantisch. Een soepelvallende jurk in een mooie stof past dan ook perfect bij je. Hoe zwieriger, hoe beter.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock