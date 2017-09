Dit is de bijzondere reden dat deze trouwjurk door 12 verschillende vrouwen wordt gedragen

Een trouwjurk koop je als het goed is 1 keer in je leven. Maar ja, je trekt ‘m ook maar 1 keer in je leven aan.

En dat is eigenlijk best zonde, gezien zo’n japon vaak aardig wat kost.

Je mag ‘m lenen

De 22-jarige Dawnetta Heinz ging trouwen en vond het eigenlijk maar niets dat haar dure jurk na die grote dag maar in de kast bleef hangen. Het kledingstuk kostte haar ongeveer 1000 euro. Ze besloot er daarom iets speciaals mee te doen en op Facebook plaatste ze een oproep. Ze liet weten dat iedereen die zelf wat krap bij kas zit, haar jurk mag lenen voor haar bruiloft.

Lieve actie

En daar was veel animo voor. Zoveel zelfs, dat Dawnetta haar eigen jurk nu al 12 keer heeft uitgeleend. Zolang er interesse voor is, wil de jonge vrouw haar bruidsjurk gewoon blijven delen met anderen, omdat ze anderen met een wat minder goedgevulde portemonnee zo graag een mooie dag gunt.

Bron: Red Book Mag. Beeld: Facebook