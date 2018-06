Ja, echt: deze trouwjurken zijn gemaakt van een product uit jouw voorraadkast

Een trouwjurk is negen van de tien keer toch wel lang én wit en ook de stof is vaak hetzelfde. Maar er worden nu ook trouwjurken gemaakt van een materiaal dat je totaal niet verwacht.

In New York wordt namelijk een keer per jaar een officiele ‘Toilet Paper Wedding Dress Contest’ georganiseerd. Deze jurken bestaan enkel uit toiletpapier, lijm, plakband en draad. En daar worden de mooiste creaties mee gemaakt.

Winnaar

Voor een beetje trouwjurk heeft een ontwerper 4 tot 77 rollen toiletpapier nodig. Maar er kon er natuurlijk maar eentje winnen. De winnaar ging er vandoor met 8500 dollar en wie weet verkoopt de ontwerper de jurk ook nog wel:

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.