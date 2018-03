Deze nieuwe trend in trouwringen lijkt ons vooral héél pijnlijk

Trouwringen zijn zó 2017. Bruiden en bruidegoms gaan een stapje verder en zoeken geen goud of zilver sieraad meer bij een juwelier, maar gaan linea recta naar de piercingshop.

Daar zoeken ze dan een diamantje uit, om die vervolgens in (!) hun ringvinger te laten plaatsen. En dan heb je geen verlovingsring, maar een verlovingspiercing.

Microdermal piercing

Je samen romantisch laten piercen. Tsja, het is een idee! Net als in je oor, kun je ook gewoon een piercing in je nek, op je borstbeen en dus je vinger laten aanbrengen. Dit wordt gedaan met een microdermal piercing: een piepklein huidimplantaat dat als plaatje onder de huid wordt geschoven, zodat het er niet zomaar uitfloept. En in dat plaatje wordt dan het diamantje bevestigd.

Zo’n microdermal piercing zou minder pijnlijk zijn dan een normale piercing, zoals een neus- of oorpiercing. Maar blijf je dan niet constant met die vingerpiercing haken achter je haar of in je handschoenen? Blijkbaar valt dat wel mee, gezien de opkomende populariteit van de verlovingspiercing. Het ziet er ook wel beeldig uit:

Een bericht gedeeld door Josie Ann (@josietattoos) op 27 Jan 2018 om 6:50 (PST)

Een bericht gedeeld door Rhys Wiseman (@rhys_piercer) op 13 Mrt 2018 om 12:36 (PDT)

Een bericht gedeeld door Melissa (@mstaaveley) op 13 Jan 2018 om 3:32 (PST)

Een bericht gedeeld door Stasis (@wilstasis) op 4 Dec 2017 om 9:42 (PST)

Een bericht gedeeld door Patrycja Nowak (@patrysiekk) op 22 Feb 2018 om 4:40 (PST)

Een bericht dat is gedeeld door @fili.loveskush op 9 Mrt 2018 om 4:37 (PST)

Toch liever een ring?

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: iStock

Libelle’s Tessa gaat trouwen en vlogt over al haar voorbereidingen. Help jij haar de bruidstaart te kiezen?