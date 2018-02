Straks trouwt niemand meer in het wit: déze kleur is nu de trend

Als je een outfit moet kiezen waar je je hele leven aan zal worden herinnerd dan geeft dat de nodige keuzestress.

Als bruid sta je dan ook voor een dilemma: wat voor jurk trek je aan? Lange mouwen, korte mouwen, halve mouwen, een korte rok, een lange rok, een sleep, een sluier… Alles kan. Maar over de kleur hoefden we dan weer níet zo lang na te denken. Want wit was altijd de goede en veilige keuze. Tot nu toe, dan.

Lekker anders

Want één op de 10 bruiden kiest voor een andere kleur jurk. En nu is rood helemaal de hipste kleur die er is. Tja, niet voor niets de kleur van de liefde. Vooral wanneer het huwelijk in het buitenland plaatsvindt of als het in een intieme kring wordt gevierd, dan kiezen bruiden sneller voor deze felle kleur. Naast rood zijn ook roze en lichtblauw in trek.

Rood niet je favoriete kleur? Check deze fijne items in het roze dan eens:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock