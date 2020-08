Dít trucje met een glas water vertelt of je haar te droog is

Krijg je je haar maar moeilijk in model? Dan kan dit te maken hebben met de gezondheid van je haar. Misschien heb je wel te droog haar. Dit kun je heel makkelijk testen met behulp van een glas water.

Lukt het maar niet om je haar net zo stralend te houden als wanneer je nét van de kapper komt? Dan komt dit waarschijnlijk doordat je haar droog en dof is. Maar hoe weet je nu of het tijd is voor een opknapbeurt? Deze handige truc vertelt je direct hoe het zit met de gezondheid van je haar. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een glas water.

Advertentie

Drijvend haar

Laat een pluk van je haar in het glas zakken en kijk wat er gebeurt. Blijft je haar drijven? Dan zit het met je haar wel goed. Als het zinkt dan is je haar hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer van beschadigingen. Dit heeft te maken met de hoeveelheid vocht dat je haar kan absorberen. Als de buitenste laag van je haar beschadigd is dan zuigt het water zich op in de lok waardoor het zinkt. Daarom is je haar sterker en dus gezonder als het blijft drijven. Handig hé?

Tips voor beschadigd haar

Om je haar soepel te houden, is het belangrijk dat je genoeg vocht binnenkrijgt. Hou daarom je vochtbalans op peil en drink anderhalf tot twee liter water per dag. Voor extra glanzend haar bieden vitamines A, B en C uitkomst. Deze kun je vinden in groene groenten, zoals spinazie en broccoli. Deze vitamines produceren talg, wat weer fungeert als een natuurlijke conditioner.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Well+Good, Wellness Academie. Beeld: iStock