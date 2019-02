Met dit trucje van Victoria Beckham heb je geen last meer van pluizig haar

Heb je regelmatig last van een paar wispelturige haartjes rond de haarlijn? Maak je geen zorgen meer, want Victoria Beckham heeft dé oplossing.

Victoria is al 10 jaar modeontwerper en om deze mijlpaal te vieren, neemt ze al haar volgers mee voor een kijkje in haar wereld. Ze is namelijk gestart met een eigen videokanaal op YouTube.

Tandenborstel

Om ervoor te zorgen dat Victoria’s haar er altijd tiptop uit ziet, gebruikt haar haarstylist Ken Paves een handig borsteltje. In haar eerste video vertelt ze namelijk dat Ken geobsedeerd is door zijn nieuwe ‘tandenborstel’. “Dat is een edge brush. Nee, dit is inderdaad mijn persoonlijke tandenborstel”, grapt de haarstylist.

In model

Het lijkt inderdaad op een tandenborstel, maar wordt heel ergens anders voor gebruikt. Met dit kleine borsteltje kun je er namelijk voor zorgen dat er geen pluisjes uit je kapsel steken. De edge brush wordt gebruikt om de fijne, wispelturige haren rond de haarlijn opnieuw in model te brengen. Een normale borstel is hier veel te groot voor, waardoor je het hele kapsel in de war brengt wanneer je de kleine haren rondom de haarlijn in model probeert te borstelen.

Mocht je dit handige trucje van Victoria willen uittesten, dan kan dat met deze speciale borsteltjes:



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: ANP