Met déze trucjes zorgen modeketens ervoor dat je steeds weer nieuwe kleding koopt

Nu de kerstdagen echt dichterbij komen, begint het toch weer te kriebelen om op zoek te gaan naar een kerstoutfit. Ook al hangen er nog minstens 3 feestjurkjes in de kast.

Hoeveel we ook al in onze kast hebben hangen, we hebben nooit iets om aan te trekken en zijn altijd op zoek naar nieuwe kleding. Dat komt doordat we er graag goed uit zien, maar ook doordat modeketens het heel slim aanpakken. Zij gebruiken namelijk een paar trucjes om ons steeds nieuwe dingen te laten kopen.

Goedkope stoffen

Zo gebruiken de modeketens goedkope stoffen om hun prijzen laag te houden. Dat is in het voordeel van de consument, maar het nadeel daarvan is dat de stof snel minder mooi wordt. Je gooit kleding daardoor sneller weg en koopt weer nieuwe. Dat is natuurlijk weer een voordeel voor de modeketens.

Seizoen

Daarnaast worden de collecties die in de winkels hangen natuurlijk aangepast op het seizoen. Nieuwe trends vragen om een nieuwe garderobe, althans dat vinden de modeketens. Door onder andere reclames geven ze ons het idee dat we een compleet nieuwe garderobe nodig hebben als het seizoen wisselt. Maar niet alleen als het seizoen wisselt, wisselt ook de collectie. Steeds meer winkels brengen meerdere collecties per jaar uit om mensen vaker te verleiden om iets nieuws te kopen. Daarnaast kan het dus ook zo zijn dat je misgrijpt omdat de collectie sneller uit de winkel is en daardoor hebben we weer het idee dat we het zo snel mogelijk moeten kopen.

Uitverkoop

En dan de uitverkoop. Het lijkt tegenwoordig altijd uitverkoop te zijn en tóch blijven we enthousiast als we een rekje met 50% korting in de winkel zien staan. En dan per ongeluk toch iets kopen wat je eigenlijk helemaal niet nodig had. Maak aan het begin van het seizoen een verlanglijstje (zie video) en kijk of deze items later in de sale hangen. Dan koop je wat je echt wilt en wordt de kans op een miskoop kleiner.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.