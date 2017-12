Bizar: voor deze trui staan maar liefst 30.000 mensen op de wachtlijst

Het Franse kledingmerk Sézane heeft een trui op de markt gebracht die zó populair is, dat er een wachtlijst van 30.000 mensen voor staat.

De ‘Barry Jumper’ kost € 95 en valt bizar goed in de smaak. Je mag in je handen knijpen als je er eentje weet te bemachtigen. Maar eh, waarom eigenlijk?

Een kriebelige trui? Met bovenstaande lifehack maak je ‘m weer draagbaar!

Multifunctioneel

De trui staat op ‘La Liste’ van Sézane: een permanente collectie van het Franse merk die bestaat uit iconische Parijse kledingstukken. Je kunt de trui op 2 manieren dragen: met de v-hals aan de voorkant, waardoor een diep decolleté ontstaat, of met de v-hals aan de achterkant, waarmee je een nonchalant off shoulder-effect bereikt..

Alpaca

Als we even naar de details van de trui in de webshop kijken, zien we dat het van best bijzonder materiaal gemaakt is. Het item bestaat voor 35 procent uit mohair – wol van de angorageit. Daarnaast is 35 procent vacht van een babyalpaca. En de overige 30 procent is polyamide, die de trui elastisch maakt.

Hit op Instagram

Wat vast ook goed meegeholpen zal hebben aan de bizarre populariteit van de ‘Barry Jumper’, is dat de trui op Instagram alom bewierookt wordt door influencers en modeliefhebbers.

Snel zijn

Vind jij de trui ook € 95 waard? Zet dan maar vast je wekker: op 13 december wordt de voorraad weer aangevuld, om vervolgens vast weer binnen no-time uitverkocht te zijn.

Bron: The Independent. Beeld: Instagram, Facebook