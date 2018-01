5 x de knapste tussenjassen (die nu nog in de sale zijn!)

Omdat de sale nog volop bezig is, verzamelen wij de leukste tussenjassen met korting voor je nu het nog kan.

Want met bijna (lees: een paar weken) een nieuw seizoen voor de deur, betekent dit dat je je kledingkast weer eens onder de loep moet nemen. Helaas maar waar is een compleet nieuwe garderobe voor elk seizoen niet haalbaar, dus wordt het een kwestie van creatief omgaan. Door nu alvast jouw tussenjas in de uitverkoop te scoren, ben je voorbereid op het voorjaar. Slim!

Beeld: iStock