Het ene paar schoenen kost €592 en het andere paar €25: zie jij het verschil?

Een slimme actie van de H&M: ze hebben een beetje afgekeken bij Gucci.

En dat zorgt ervoor dat er 2 paar vrijwel identieke schoenen te koop zijn.

Het ene paar koop je voor bijna €600 en het andere paar voor nog geen €25. Dat betekent dat het ene paar maar liefst 27 keer goedkoper is dan het andere. Aan de kenners om te bepalen welk paar échte Gucci’s zijn.

Het linkerpaar is van de Zweedse modeketen en het rechterpaar van het Italiaanse modehuis. Die van de H&M zijn ook in het lichtroze verkrijgbaar – voor de liefhebber. Maar wie ze graag aan haar voeten wil kan er beter snel bij zijn: ze vliegen als warme broodjes over de toonbank.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter