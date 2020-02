Dit is waarom je het beste 2 verschillende tinten concealer kunt gebruiken

Veel visagisten gebruiken altijd 2 verschillende concealers wanneer zij iemand opmaken. Eentje voor onder de ogen en eentje voor het camoufleren van de roodheden of onzuiverheden. Maar er zijn ook visagisten die 2 verschillende tinten gebruiken voor enkel de ogen.

Colby Smith, visagist van veel Amerikaanse beroemdheden, zweert hierbij. In een interview met Allure legt hij uit waarom: “Je zult minder snel fijne lijntjes en droge plekjes onder je ogen zien. Bovendien is de huid in deze zone redelijk delicaat, dus less is more.”