Vanaf déze leeftijd lijk je qua uiterlijk steeds meer op je eigen moeder

Of je het nu leuk vindt of niet: we gaan als vrouwen allemaal op onze eigen moeders lijken. Dat gaat vanzelf.

Zo stellen wetenschappers dat het vanaf iemands 30e al gebeurt.

Zo moeder, zo dochter

Vanaf die leeftijd krijg je steeds meer de looks van je moeder en lijk je qua uiterlijk meer en meer op haar. Zeker zodra vrouwen zelf moeder zijn geworden, lijken ze meer op hun moeders. Dat komt omdat je onvermijdelijk dingen van je mama overneemt. Ineens vind je dezelfde kledingstijl leuk en overweeg je om je ook zo op te maken zoals dat zij doet. En die haarkleur… Die staat jullie beiden wel erg mooi, nietwaar?

Plus… Het blijft niet bij het uiterlijk. Ook je gedrag gaat vanaf je 30e erg op dat van je moeder lijken.

Geldt hetzelfde voor mannen? Ja, hoewel zij wel iets later zijn. Mannen lijken vanaf hun 34e qua uiterlijk het meest op hun eigen vaders.

