Waarom je moet uitkijken als je je baby een 'schattige' haarband laat dragen

Het ziet er ontzettend leuk en schattig uit, een haarbandje om het hoofdje van je pasgeboren kindje. Maar het kan levensgevaarlijk zijn.

Een vrouw waarschuwt alle moeders die van plan zijn om hun baby een haarbandje te laten dragen, nadat het bij een vriendin van haar helemaal misging.

Een ramp

“De moeder van de baby ging na een wandeling buiten even douchen toen ze zag dat haar dochtertje, met een haarband om, rustig lag te slapen in haar wipstoeltje. Na een half uur kwam ze terug en zag ze dat de haarband op de een of andere manier was afgezakt en op de plek van de neus en mond zat. Vervolgens bleek het meisje te zijn overleden.” Het meisje zou gestikt zijn doordat de haarband haar mond en neus bedekte. Dokters hebben bevestigd dat het kindje nog geleefd zou hebben als ze geen haarbandje had gedragen.

De vriendin van de ontroostbare moeder vertelt nu het verhaal aan de hele wereld om nog meer ellende te voorkomen. De waarschuwing wordt op social media massaal gedeeld. Al tienduizenden mensen hebben met shock gereageerd op de post. “Ze zijn schattig maar vormen een groot gezondheidsrisico”, schrijft de vrouw op Facebook. En gelijk heeft ze: uitkijken, dus. En waarschuw vooral een ander.

Experts raden het sowieso af om je kindje lang achter elkaar een haarband te laten dragen. Het kan de groei van het schedeltje belemmeren. En als je je kind er een laat dragen, zorg er dan voor dat je hem of haar altijd in de gaten houdt. Alternatieven, zoals clips en speldjes, zijn in principe veiliger dan haarbanden, maar ook daar moet je mee oppassen. Als kindjes dit in hun handen krijgen en erop gaan sabbelen, kan het ook misgaan.

Bron: AD. Beeld: iStock