Deze vader geeft zijn 6-jarige dochter de mooiste kapsels en laat ook nog eens zien hóe

De Britse Greg Wickherst is een alleenstaande vader die ook wel door het leven gaat als ‘The Hair Dad’. Hij oogst namelijk veel lof met de prachtige kapsels die hij zijn dochtertje aanmeet.

Engelachtige vlechten, flamboyante knotten en spetterende haarversieringen: deze papa weet van aanpakken met een kam en elastiekjes. Hij deelt de ene na de andere foto van zijn beeldige creaties in het haar van zijn kleine Izzy op Facebook.

Geen tomboy

Waarom de moeder van Izzy niet meer in beeld is, is niet duidelijk. Zeker is wel dat Greg Izzy helemaal zelf opvoedt. En dat wil hij natuurlijk zo goed mogelijk doen. “Ik wilde dat mijn meisje er niet als een tomboy uit zou zien omdat ze opgevoed wordt door een vrijgezelle vader.” En dus schakelde hij de hulp in van kappersstudenten. Oefening baart kunst: stap voor stap leerde hij ingewikkelde vlechten en feilloze knotten te creëren.

Hechte (haar)band

Naast dat Izzy zo goed voor de dag komt, vindt Greg het vooral een heerlijk vader-dochtermoment. “Nadat ik een paar keer haar haar had gedaan, merkte ik al dat het ons hechter maakte. We hebben een geweldige relatie, omdat we zoveel dingen samen doen.”

Tutorials

Kom jij bij je (klein)dochter niet veel verder dan een paardenstaart of simpele vlecht? Op YouTube geeft Greg ook nog eens tutorials. De populairste tot nu toe, is waarin hij zijn dochter krulletjes geeft met behulp van plastic rietjes. Het enige wat je hoeft te doen, is kleine strookjes haar om de rietjes heen rollen, de rietjes dicht buigen en er een elastiekje omheen doen. Dan moet ze er even een nachtje mee slapen (volgens Greg doet dat geen pijn aan haar hoofd). De volgende ochtend kun je de rietjes er weer uitrollen en moet je even met je vingers (dus niet met een borstel of kam!) door het haar heen kammen. Et voilà: een krullenbol!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Business Insider. Beeld: Facebook