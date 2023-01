Van deze gekleurde trui word je meteen vrolijk

Breiers klaar? Breien maar!

Simone Dernee Yvette Kulkens

Gestreepte trui

Patroon Punto 2545-05

Maat: S - M / L - XL

Modelmaten:

Bovenwijdte: 112/132 cm

Lengte: 74 cm

Materiaal Langyarns Cloud (extra fijne merino, superwash, polyamide, mulesing free) 300/400 g = 3/4 bollen violet-oranje-groen 1077.0010.

Langyarns / addi breinldn Nr 6 en 7. 1 korte rondbrnld Nr 6. Je bestelt in de Libelle Shop het volledige breipakket voor dít patroon.

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

Patroon I:

Nldn Nr 6: 1 r st, 1 av st.Patroon II: Nldn Nr 6 + 7: 1ste nld goede kant (nldn Nr 6): r. 2de nld av kant (nldn Nr 7): 1 kst, * 1 omslag, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 omslag, 1 kst. 3de nld (nldn Nr 6): r, de omslag van de vorige nld laten vallen. 4de nld (nldn Nr 7): 1 kst, * 1 omslag, 1 av st, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 omslag, 1 kst. 1x de 1ste tot de 4de nld br, daarna de 3de + 4de nld blijven herh.

Tip 1: de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Tip 2: pat II wordt met 2 verschillende naalddiktes gebreid.

Proeflapje:

Patroon II, Nldn Nr 6 + 7 (in de lengte meten):

9 st = 10 cm breed

12 nldn = 10 cm hoog

Rugpand:

68/80 st opz met nldn Nr 6. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 6 en 7 (zie tip 2) in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 16/18 st mind = 52/62 st. Armsgat: op 49/46 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. Schouders: op 20/23 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 2x4 st + 2x5 st / 2x5 st + 2x6 st afk. Hals: op 72 cm van de opzet de middelste 16/18 st afk.

Voorpand:

Als het rugpand br. Hals: 66/65 cm van de opzet de middelste 8/10 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 2x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen). De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen:

34/38 st opz met nldn Nr 6. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 6 en 7 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 8/10 st mind = 26/28 st. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 6de nld 6x1 st / afwiss elke 4de + 6de nld 8x1 st meerd = 38/44 st. De nieuwe gemeerderde st in pat II meebr. Mouwkop: op 44 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 2x4 st + 1x5/7 st afk. Op 5 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking:

Naden sluiten. Halsboord: met de rondbrnld ca 54/64 st opnemen (rugpand = 24/27 st, voorpand = 30/37 st). In pat I rondbr. Op 6 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van het rug- en voorpand inzetten.

Trui voor ’n goede bui

Productie & styling: Simone Dernee