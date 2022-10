Van gabber tot schooluniform: dit waren de modetrends van de jaren 90

Abstracte motiefjes

In het begin van de jaren 90 was de neonkleurige, sportieve kleding uit de jaren daarvoor nog steeds een hit. Wel met een 90’s twist, door de abstracte motiefjes die in de mode kwamen. De populaire serie Saved by the bell zat vol met deze outfits.

Bandana’s

Een sjaal om je hoofd knopen kwam in. Van Johnny Depp tot Christina Aguilera: grote namen liepen ineens met zo’n stoere bandana rond, dus tsja, bekend voorbeeld doet volgen. Een sjaal om je hoofd knopen kan anno 2022 nog heel stijlvol staan, mits je het doet op de manier die stylist Liselotte laat zien.

Grunge

Versleten jeans, bandshirts, flanellen ruitjesblouses, kapotte panty’s: yeah, daar was de grungestijl! Een van de uitersten die niet in deze 90’s lijst mag ontbreken. Grungebands als Nirvana en Pearl Jam waren de grote inspiratiebronnen voor deze stijl, die piekte in 1993 en 1994.

Skinny en getailleerd

Tegelijkertijd mocht de wijde kleding weer terug de kast in. Elegantie vierde hoogtij op de catwalks en daarbuiten, in de vorm van stiletto’s en getailleerde jurkjes. Én skinny jeans, al zijn de meningen over de charme van dit kledingstuk nog altijd verdeeld.

Metallic

Uitgaanskleding was er in allerlei glimmende stoffen met een metallic look. Hakken in het goud, zilver of brons maakten het glinsterende plaatje compleet.

Schooluniform

In de film Clueless was Alicia Silverstone in de iconische gele variant te zien en ook Britney Spears droeg er een in haar clip, Baby one more time: een sexy schooluniform. Meisjes droegen mini-rokjes met een ruitpatroon, naveltruitjes en kniekousen. De look was een regelrechte hit, afgetopt met het haar in twee vlechten of staarten.

Whale tail

De flared jeans kwamen weer in, maar het model viel in de nineties een stuk lager op de heupen. Zo laag dat er een stukje string te zien was. De look wordt de whale tail (walvisstaart) genoemd en die paste natuurlijk perfect bij de naveltruitjes- en navelpiercingtrend die gaande was.

Hoepeloorbellen

The bigger, the better: de oorringen konden in de jaren 90 niet groot genoeg zijn.

Air Max

De iconische schoen van Nike. In combinatie met een bomberjack en een Australian trainingsbroek, oftewel een aussie, was het dé klassieke gabberoutfit. Oja, en een kaalgeschoren hoofd of strakke staart/vlecht.

Wafelijzerkrullen

Wafeltjeshaar à la Christina Aguilera in de videoclip van What a girl wants. Wist je dat deze haarstijl in 2022 nog een comeback maakte?

Bron: Dresscode