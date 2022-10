Van hippie tot disco: dit waren de modetrends van de jaren 70

Bloemenprint

Flower power, lekker veel felle kleuren en bloemenpatronen, in de seventies ging men zo over straat.

Maxi-jurken en wijde rokken

De lange, wijde jurken en rokken waren begin jaren 70 ook heel populair. Halverwege dat decennium raakte de hippielook in de vergetelheid.

Sexy

Steeds meer vrouwen kozen voor sexy looks. De mode werd een stuk minder bedekkend dan die maxi-jurken van weleer. Gogo-boots, hotpants, mini-rokjes: het hoorde er allemaal bij.

Pastelkleuren

Mintgroen en zalmroze zetten de toon. Kleurrijjke truien konden een outfit helemaal maken of kraken.

Wijde broeken, strakke bovenkleding

De flared jeans, ook wel bell-bottoms genoemd, was favoriet. De regel wijde onderkleding en strakke bovenkleding gold voor vrouwen én mannen. Het werd normaal om een spijkerbroek, shirt en sneakers te dragen.

Jumpsuits

Ook de jumpsuits hadden wijd uitlopende pijpen en soms ook uitlopende mouwen. En uiteraard snoeperige kleurtjes.

Disco

De rolschaatsen waren niet weg te denken in de daaropvolgende discobeweging. Wie disco zegt denkt aan spandex, maar natuurlijk ook aan glitters.

Schoenen met plateauzolen

Inmiddels al een paar keer terug geweest in het modebeeld, maar de plateauzool was helemaal hot and happening in de discoperiode.

The Farrah flip

Lang voordat ‘de Rachel’ beroemd werd (de coupe van Jennifer Aniston in Friends) was er ook al een haarstijl die ie-de-reen wilde. Farrah Fawcett was een van Charlie’s Angels en haar kapsel werd een megahit.

