Van visnettruitje tot power dressing: dit zijn de modetrends van de jaren 80

Sportieve kleding

In de jaren 70 won sportkleding aan terrein, maar in de jaren 80 beklijfde de sporttrend echt en waren de felgekleurde beenwarmers, elastische hoofdbanden en sneakers niet aan te slepen. En laten we de velours trainingspakken niet vergeten...

Kitten heels

Dit decennium was een mijlpaal voor vrouwen, want die gingen steeds vaker het bedrijfsleven in. Daarmee kwam er vraag naar nette schoenen waar je de hele dag op kon lopen. Pumps met kitten heels (ook wel queenie genoemd) waren dan ook een favoriet in die tijd.

Wijde rok

De populariteit van de minirok daalde en de roklengte zakte een stuk omlaag, naar minimaal de knie. En liefst niet te strak, je moest er tenslotte comfortabel in naar je werk.

Rode lippen

Iedereen wilde rode lippen à la Madonna. De artiest was niet alleen succesvol met haar muziek, ze domineerde naast de muzieklijsten ook de modetrends vanaf halverwege de eighties.

Korset

Madonna zorgde ervoor dat vrouwen zich gewaagder gingen kleden. Korsetten en beha’s waren ineens zichtbaar.

Visnettruitje

Dat we dit ooit gedragen hebben... Ook deze trend werd populair gemaakt door het popicoon. En laten we de vingerloze handschoentjes vooral niet vergeten.

Schoudervullingen

Het fenomeen ‘power dressing’ was herkenbaar aan de enorme schoudervullingen in jurken, blazers en jasjes. Liefst afgestyled met grote, opvallende sieraden.

New romantic

Punk, maar dan net even anders. Artiesten als Duran Duran en David Bowie zijn kenmerkend voor deze stijl. De beweging had een androgyn karakter en ook mannen hadden dikke, donkere eyeliner, geverfd haar en droegen ouderwetse kledingstukken. Denk aan piratenjassen en zelfs ooglapjes.

Matje

De haarstijl die we niet kúnnen (maar wel willen) vergeten: het matje. Het was trouwens sowieso een decennia vol wilde haartrends. Permanentjes of touperen: hoe hoger het haar, des te beter. Zo doen we het vandaag de dag zelden meer, maar een beetje meer volume kan nooit kwaad.

Bron: Dresscode