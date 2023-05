Vanaf déze temperatuur is hitte slecht voor je haar

Veel krul- en stijltangen bevatten een temperatuurregelaar die oploopt van zo’n 130 tot 220 graden. Super handig, want op die manier kun je je haarstylingtool zodanig instellen dat jouw haar zo min mogelijk onder de hitte lijdt. Maar wat is de beste temperatuur voor mooie én gezonde lokken?

Veilige temperatuur

185 graden is een veilige temperatuur waarmee je je haar als het goed is prima in model krijgt. Deze temperatuur dicht de buitenste laag van je haar, waardoor het haar makkelijker vocht vasthoudt. Dun, fijn haar heeft meestal genoeg aan 180 graden.

Heb je lang en zwaar haar, dan kun je voorzichtig kijken of je de temperatuur een tandje hoger kan zetten. Maar blijf sowieso onder de 215 graden, want bij deze temperatuur smelt de keratine in je haar. Dat veroorzaakt gespleten haarpunten.

Föhn

Voor de föhn geldt dat een temperatuur lager dan 50 graden veilig is voor je haar. Tussen de 50 en 65 graden neemt de kans op beschadiging al aardig toe en vanaf 75 graden wordt de warme lucht uit de föhn gevaarlijk: je haar verliest dan veel proteïne en vocht, waardoor het snel afbreekt. Geeft je föhn geen graden aan? Met de middelste of laagste stand zit je meestal veilig.

Extra bescherming tegen hitte

Naast het regelen van de temperatuur van je haarstylingtools kun je een paar andere dingen doen om je haar te beschermen.

Gebruik altijd een hittebeschermer . Deze zorgen voor een beschermend laagje om je haar heen, waardoor hitte minder goed het haar kan binnendringen. Vaak maken hittebeschermers je haar ook nog eens minder dof.

Gebruik een goede borstel die het risico op gespleten haarpunten vermindert. Kies vooral niet voor een metalen borstel, maar een houten borstel van bijvoorbeeld varkenshaar.

Reduceer het föhnen en stijlen of krullen van je haar tot een minimum. Doe dit niet elke dag, maar bijvoorbeeld slechts één keer per week. Er zijn tegenwoordig allerlei tools op de markt waarmee je je haar ook zonder hitte kunt krullen

Bron: Krullentemmer