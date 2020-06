Kort koppie? Dan is deze frisse variant op de bob misschien iets voor jou

Denk je er al even over na om voor een kort koppie te gaan? Misschien trekt deze práchtige nieuwe trend je over de streep.

We blijven dan wel massaal in Nederland, het wordt tóch zomer. En dus: heet. Een kort kapsel is niet alleen verkoelend, de ‘shattered bob’ is ook nog eens bééldig. Want als je dacht dat een bob gewoon een bob is, dan heb je het mis. Er zijn ontelbaar manieren om je haar op deze korte lengte te dragen. Wat dacht je van deze looks: