Heb jij het liefst altijd verzorgde, of zelfs feestelijke nagels? Als je graag speelt met verschillende lakjes en je nailart best onder de knie hebt, dan hebben we goed nieuws voor je. Er is een nieuwe trend gesignaleerd in nagellakland.

Deze nieuwe rage is een variatie op french manicure en heeft de naam patterned tip.

Advertentie

Patterned tip

Dit houdt in dat je de puntjes van je nagels een creatief patroontje of glittertje geeft en de rest van je nagels neutraal houdt. Hoe opvallend je je nagels maakt, dat is aan jou. Je kunt het namelijk heel subtiel toepassen, door bijvoorbeeld voor een klein glitterrandje te gaan. Maar je kunt ook flink uitpakken, door de puntjes van je nagels een felle kleur te geven of een opvallend patroon zoals panterprint.