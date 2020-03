Inspiratie: de 9 leukste variaties op naam-tattoo's

Een tatoeage met de naam van een dierbare kan veel voor je betekenen. Maar voordat je zo’n tattoo laat zetten, is wat inspiratie nooit weg.

Voorafgaand onderzoek doen wat je wel en juist niet mooi vindt, is altijd een goed idee. Als je een naam laat zetten doe je er goed aan om extra diep na te denken of je de naam wel ècht op je lichaam wil. We weten: het is cliché, maar daarom niet minder waar.

Advertentie

Ook met een naam-tattoo kun je nog allerlei kanten op. Het lettertype, de kleur, wat voor soort letters… Allemaal dingen om over na te denken.

Lettertype

Van een lettertype met krullen tot strakke blokletters: het is maar net wat bij je past. Je kunt daarbij voor een standaardlettertype gaan, maar aangezien de tatoeage waarschijnlijk heel persoonlijk voor je is, kun je ook gaan voor het handschrift van de persoon van wie je de tattoo laat zetten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝐅𝐈𝐍𝐄𝐋𝐈𝐍𝐄 & 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐖𝐎𝐑𝐊 (@leoniemoistattoo) op 20 Jan 2020 om 12:00 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ANDRES PADIN (TANO TATTOO) (@andres_padin_tano_tattoo) op 4 Mrt 2019 om 12:30 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Mariló | Tattoo Artist (@mariloillustration) op 18 Apr 2018 om 7:00 (PDT)

Initialen

Je kunt gaan voor de voor- of achternaam, maar initialen kunnen ook een optie zijn. Op die manier kun je misschien ook voor een kleinere tatoeage gaan als je de naam bijvoorbeeld te lang vindt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nicole Regan (@thebullandthebun) op 25 Mei 2018 om 8:36 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Melina Wendlandt (@xoxotattoo) op 14 Dec 2017 om 10:28 (PST)

Andere taal

Tatoeëer je een tekst in het Nederlands of Engels, dan kunnen de meesten in één oogopslag weten wat er staat. Door de naam in een andere taal of geschrift te tatoeëren laat je dit (in de meeste gevallen) aan de verbeelding over. Daarbij kun je kiezen voor een taal die misschien een link heeft met de naam of jijzelf; heb je misschien verre roots?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 타투이스트쓰담 한글타투 손글씨 레터링타투 (@tattooist_ssdam) op 2 Mrt 2020 om 12:09 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 白夜刺青 White Night Tattoo Studio (@whitenight_tattoo_hk) op 3 Mrt 2020 om 9:31 (PST)

Afbeelding

Daarnaast kun je de naam misschien verweven in een afbeelding die je mooi vindt. Een bloem, een icoontje of misschien zelfs een levensecht gezicht.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ida Niemelä (@iiduli1989) op 2 Mrt 2020 om 11:44 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Aleks Alvarez (@aleks_tat2) op 3 Mrt 2020 om 9:05 (PST)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock