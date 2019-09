Waarom je 2 keer na moet denken als je een vegan tas of jas wilt kopen

‘Vegan leer’ is een label dat steeds vaker aan items wordt gehangen. Jassen, tassen en schoenen zijn niet langer van dieronvriendelijk materiaal gemaakt en kun je dus met een zuiver geweten dragen. Maar is dit wel echt zo? Libelle’s redacteur Eva zocht het uit.

Eva: Stoer vertelde ik aan een vriendin over mijn nieuwe tas. Mooi, stijlvol en hélemaal gemaakt van vegan leer. “Plastic dus?”, vroeg ze. Mijn hersenen kraakten en een fatsoenlijk antwoord kon ik haar niet geven. Was ik nou met open ogen in een marketingtruc getrapt? Heb ik gewoon een fortuin neergelegd voor een plastic tas die eigenlijk even schadelijk voor de wereld is als een leren tas?

Marketingtruc

Vaak is dit wel het geval. Het alternatief dat wordt gebruikt voor nepleer kan namelijk ook behoorlijk slecht voor het milieu zijn. Een goed voorbeeld daarvan is het welbekende PU- of PVC-leer. Dit zijn populaire vormen van nepleer die gemaakt worden van polyurethaan en polyvinylchloride. Deze synthetische materialen zijn goedkoop in de productie en zorgen voor mooi soepel materiaal. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat deze producten van puur plastic worden gemaakt.

Dit betekent ook dat het niet biologisch afbreekbaar is en jouw item uiteindelijk uiteen zal vallen in zogenaamde ‘microplastics’ die voor altijd op de aarde rondfladderen en de wereld vervuilen. Geen dierlijk materiaal dus, maar wel erg schadelijk. Dit materiaal bestaat al decennialang, maar wat fabrikanten de laatste jaren heel slim doen is het label ‘veganistisch’ aan hun producten verbinden. Daardoor wordt de aankoop ervan veel aantrekkelijker.

Ananasleer

Maar wat is dan wel een goed alternatief? De laatste jaren wordt er steeds meer geëxperimenteerd met piñatex, ook wel ananasleer. Dit materiaal ziet er precíes zo uit als een lap leer, alleen komen hier geen dieren bij aan te pas. De vezels uit bladeren van een ananasplant vormen hiervoor de basis. Veel merken zijn begonnen met het maken van items van dit materiaal. Zo ook H&M, dat in april hun eerste minicollectie van piñatex maakte. Helemaal duurzaam is dit materiaal helaas ook nog niet. Vanwege aardoliën die worden gebruikt voor de productie, is ook dit materiaal niet 100% biologisch afbreekbaar. Maar het is een begin.

Lesje geleerd

Op het échte alternatief is het nog even wachten dus. Maar let voortaan dus wel goed op, voordat je een goede daad denkt te doen door voor het label ‘vegan’ te vallen. Ikzelf heb mijn lesje wel geleerd. Na een beetje research bleek dat ik inderdaad maar liefst 4 tassen van puur plastic heb aangeschaft. Ach ja, dan moet ik nu maar zorgen dat ik er een leven lang plezier van heb!

