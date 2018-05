Als je veilig de zon in wil, moet je met minimaal deze zonnefactor smeren

Weer-technisch staan ons een paar heerlijke dagen te wachten. Ook al lijkt het lentezonnetje nog niet zo fel en ben je niet van plan te gaan bakken; als je huid je lief is, smeer je je toch goed in voor je naar buiten gaat.

We weten allemaal dat we beschermd de zon in moeten gaan, maar toch zijn er maar weinig die trouw met een SPF smeren. Zelfs op dagen waarbij de mussen niet van het dak vallen, is het nog steeds belangrijk je huid te beschermen. En dan hebben we het niet over een laffe SPF 15.

Huidkanker

De Britse Associatie van Dermatologen drukt iedereen op het hart met minstens SPF 30 te smeren voor je de zon in gaat. Let daarnaast ook op dat de crème naast UVB ook beschermt tegen UVA. UVB-straling vergroot het risico op huidkanker terwijl UVA-straling ervoor zorgt dat je huid vroegtijd veroudert.

Maximaal een jaar

Zelfs als je niet snel verbrandt, raden dermatologen nog steeds aan voor SPF 30 te gaan om er zeker van te zijn dat je veilig zit. Vergeet niet regelmatig bij te smeren en gebruik nooit een zonnecrème die al langer dan een jaar in het badkamerkastje staat. De meeste zonnebrand is maximaal een jaar lang betrouwbaar.

Shop hier de fijnste zonnecrèmes:

Bron: The Independent. Beeld: iStock